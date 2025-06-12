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В Грузии пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку

В Грузии пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку 16:14 Среди школьников-соотечественников, проживающих в Грузии, пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку.
В регионе
12 июня 2025 г. 16:26
В Грузии пройдет I региональная олимпиада по азербайджанскому языку

Среди школьников-азербайджанцев, проживающих в Грузии, состоится первая региональная олимпиада по азербайджанскому языку.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоится 14 июня 2025 года в Центре интеграции азербайджанцев Грузии, расположенном в городе Марнеули.

Олимпиада будет организована для учащихся VIII-XII классов и охватит школы в регионах компактного проживания азербайджанцев. В ней ожидаеься участие более 100 азербайджанских школьников из различных регионов Грузии. Цель в проведении олимпиады - развитие знаний азербайджанского языка у молодого поколения, повышение интереса к родному языку и создание здоровой конкурентной среды среди учащихся.

Организаторы сообщили, что в рамках мероприятия участникам будет предоставлена возможность продемонстрировать не только знание языка, но и навыки письменного и устного общения.

Отмечается, что подобные олимпиады, помимо поощрения образования на родном языке среди азербайджанцев, проживающих в Грузии, также служат сохранению национальной идентичности и укреплению общественной интеграции.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycan dili üzrə I Regional Olimpiada keçiriləcək

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