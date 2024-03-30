В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение.

В Грузии произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр находился вблизи села Псори, в 6 километрах к юго-востоку от города Они в Раче. Магнитуда землетрясения составила 4,8. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.