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В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение В Грузии произошло землетрясение.
В регионе
30 марта 2024 г. 18:11
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр находился вблизи села Псори, в 6 километрах к юго-востоку от города Они в Раче. Магнитуда землетрясения составила 4,8. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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