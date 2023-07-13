В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети.

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 08:44, находился в селе Эштия.

Отмечается, что самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тыс. домов и тысяча промышленных объектов.