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В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети.
В регионе
13 июля 2023 г. 11:19
В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 08:44, находился в селе Эштия.

Отмечается, что самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тыс. домов и тысяча промышленных объектов.

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