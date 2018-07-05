В Грузии произошло стихийное бедствие, связь с одним селом прервана

Тбилиси. 5 июля. REPORT.AZ/ В грузинском регионе Сванетия произошло стихийное бедствие.

Как сообщает грузинское бюро Report, проливные дожди привели к оползню в горах в окрестностях села, в результате чего связь с селом Чубери полностью прекратилась.

Уровень протекающей вдоль села реки Ненскара поднялся. Сильное наводнение разрушило 4 моста. Как заявили по телефону местные жители, в дневные часы с гор донесся сильный шум, вслед за которым наблюдался селевой поток. Через несколько минут поток воды принес к центру села вырванные с корнем деревья. Несколько домов остались под водой.

Информацию о произошедшем распространила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии. Сообщается о сильном ливне в горах, что привело к оползню и повышению уровня рек, связь села Чубери с близлежащими территориями полностью прервана.

Отметим, что большую часть населения села Чубери составляют сваны.