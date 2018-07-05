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    В Грузии произошло стихийное бедствие, связь с одним селом прервана

    Сильный ливень в горах привел к оползню и повышению уровня рек

    Тбилиси. 5 июля. REPORT.AZ/ В грузинском регионе Сванетия произошло стихийное бедствие. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, проливные дожди привели к оползню в горах в окрестностях села, в результате чего связь с селом Чубери полностью прекратилась. 

    Уровень протекающей вдоль села реки Ненскара поднялся. Сильное наводнение разрушило 4 моста. Как заявили по телефону местные жители, в дневные часы с гор донесся сильный шум, вслед за которым наблюдался селевой поток. Через несколько минут поток воды принес к центру села вырванные с корнем деревья. Несколько домов остались под водой. 

    Информацию о произошедшем распространила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии. Сообщается о сильном ливне в горах, что привело к оползню и повышению уровня рек, связь села Чубери с близлежащими территориями полностью прервана. 

    Отметим, что большую часть населения села Чубери составляют сваны. 

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