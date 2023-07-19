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В Грузии произошло два землетрясения

В Грузии произошло два землетрясения Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром.
В регионе
19 июля 2023 г. 11:38
В Грузии произошло два землетрясения

Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.

Толчки были зафиксированы в 06:38 и 08:54 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 5 и 10 км.

Первое землетрясение произошло у села Гамарджвеба в 25 км от города Дедоплисцкаро, а второе – у села Мамишлари в 57 км от Тбилиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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