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В Грузии произошли сразу два землетрясения

В Грузии произошли сразу два землетрясения Сразу два землетрясения магнитудами 3,2 и 3,1 произошли в ночь на среду на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси.
В регионе
11 августа 2021 г. 06:55
В Грузии произошли сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения магнитудами 3,2 и 3,1 произошли в ночь на среду на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщил национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 01:14 по тбилисскому времени в регионе Самцхе-Джавахети, в 25 км к востоку от города Ниноцминда, а спустя три минуты землетрясение магнитудой 3,1 произошло в соседнем регионе Квемо Картли, в 26 км к юго-западу от города Дманиси, близ села Самеба.

Очаги землетрясения залегали в первом случае на глубине 9 км, во втором - 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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