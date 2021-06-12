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В Грузии произошел очередной инцидент между азербайджанцами и сванами, есть задержанные

В Грузии произошел очередной инцидент между азербайджанцами и сванами, есть задержанные В регионе Квемо-Картли Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, задержаны четыре человека.
В регионе
12 июня 2021 г. 02:49
В Грузии произошел очередной инцидент между азербайджанцами и сванами, есть задержанные

В регионе Квемо-Картли Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, задержаны четыре человека.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации МВД Грузии.

В ходе расследования было установлено, что эти лица 10 июня в Дманиси применили физическую силу во время конфликта с 3 молодыми людьми.

Полиция задержала "по горячим следам" четырех человек, двое из которых были ранее судимы. Ведется следствие по статье УК "Применение насилия к двум или более лицам". Задержанные могут быть лишены свободы сроком на два года.

По неофициальной информации инцидент произошел между местными азербайджанцами и сванами. Отмечается, что задержанные являются экомигрантами и сванами по национальности.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlılar və svanlar arasında yenə insident olub, dörd nəfər saxlanılıb

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