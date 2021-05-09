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В Грузии проходит турнир по борьбе памяти Гейдара Алиева

В Грузии проходит турнир по борьбе памяти Гейдара Алиева В Грузии проходит турнир по вольной борьбе, посвященный 98-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В регионе
9 мая 2021 г. 19:36
В Грузии проходит турнир по борьбе памяти Гейдара Алиева

В Грузии проходит турнир по вольной борьбе, посвященный 98-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, торжественное открытие состоялось в Марнеули.

Турнир, организованный посольством Азербайджана в Грузии, SOCAR Georgia и Союзом азербайджанских спортсменов, охватывает регион Квемо Картли.

В соревнованиях принимают участие около 150 спортсменов из 16 спортивных клубов. Победители в весовых категориях 20-75 кг будут награждены кубками, медалями и грамотами. Церемония награждения состоится 10 мая.

Отметим, что завтра в Тбилиси состоится шахматный турнир, также посвященный памяти общенационального лидера, а 11 мая состоится товарищеский матч между мужскими сборными Грузии и Азербайджана по волейболу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Heydər Əliyevin xatirəsinə güləş turniri keçirilir

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