В Грузии проходит турнир по борьбе памяти Гейдара Алиева

В Грузии проходит турнир по вольной борьбе, посвященный 98-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Грузии проходит турнир по вольной борьбе, посвященный 98-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, торжественное открытие состоялось в Марнеули.

Турнир, организованный посольством Азербайджана в Грузии, SOCAR Georgia и Союзом азербайджанских спортсменов, охватывает регион Квемо Картли.

В соревнованиях принимают участие около 150 спортсменов из 16 спортивных клубов. Победители в весовых категориях 20-75 кг будут награждены кубками, медалями и грамотами. Церемония награждения состоится 10 мая.

Отметим, что завтра в Тбилиси состоится шахматный турнир, также посвященный памяти общенационального лидера, а 11 мая состоится товарищеский матч между мужскими сборными Грузии и Азербайджана по волейболу.