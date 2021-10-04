В Грузии проходит акция под лозунгом "Свободу Мише!"

В грузинском городе Рустави проходит массовая акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили

В грузинском городе Рустави проходит массовая акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, акция под лозунгом "Свободу Мише!" организована перед исправительным учреждением №12, где содержится политик.

На митинге принимают участие многочисленные сторонники партии "Единое национальное движение", лидером которой является Саакашвили. К акции присоединились группы поддержки из разных регионов страны.

Участники акции держат в руках флаги Грузии, Украины, Азербайджана и НАТО.

На территории около пенитенциарного учреждения усилены меры безопасности.