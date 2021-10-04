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В Грузии проходит акция под лозунгом "Свободу Мише!"

В Грузии проходит акция под лозунгом "Свободу Мише!" В грузинском городе Рустави проходит массовая акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили
В регионе
4 октября 2021 г. 15:36
В Грузии проходит акция под лозунгом Свободу Мише!

В грузинском городе Рустави проходит массовая акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, акция под лозунгом "Свободу Мише!" организована перед исправительным учреждением №12, где содержится политик.

На митинге принимают участие многочисленные сторонники партии "Единое национальное движение", лидером которой является Саакашвили. К акции присоединились группы поддержки из разных регионов страны.

Участники акции держат в руках флаги Грузии, Украины, Азербайджана и НАТО.

На территории около пенитенциарного учреждения усилены меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda “Mişaya azadlıq!” şüarlı mitinq keçirilir
Версия на английском языке Rally under slogan "Freedom for Misha!" staged in Georgia

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