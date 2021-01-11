В Грузии продлен карантинный режим

Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом

Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава сегодня на брифинге по итогам заседания межведомственного координационного совета при премьер-министре.

"Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом. Мы надеемся, что с 1 февраля настанет безопасный период, и мы сможем начать снятие ограничений", - сказала Турнава.