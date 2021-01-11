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В Грузии продлен карантинный режим

В Грузии продлен карантинный режим Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом
В регионе
11 января 2021 г. 14:04
В Грузии продлен карантинный режим
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Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава сегодня на брифинге по итогам заседания межведомственного координационного совета при премьер-министре.

"Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом. Мы надеемся, что с 1 февраля настанет безопасный период, и мы сможем начать снятие ограничений", - сказала Турнава.

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Версия на английском языке Georgia extends quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda karantin rejiminin müddəti uzadılıb

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