В Грузии приспущены государственные флаги в связи с годовщиной августовской войны

Все государственные структуры в Грузии приспустили флаги в связи с 11-й годовщиной августовской войны 2008 года.

Как передаёт грузинское бюро Report, Президентский дворец Грузии, правительственная администрация, здание Парламента и другие государственные ведомства будут держать флаг приспущенным до 00:00.

Российско-Грузинская война 2008 года началась 8 августа и продлилась 5 дней. В войне погибли 170 грузинских военнослужащих, 14 сотрудников Министерства внутренних дел и 224 мирных граждан, 2 232 человека получили ранения. Пятидневная война завершилась оккупацией грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии.