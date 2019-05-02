В Грузии приостановлены полномочия заместителя губернатора-азербайджанца

Приостановлены полномочия заместителя губернатора грузинского региона компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли Заура Даргаллы.

Как сообщает грузинское бюро Report, это связано с участием З.Даргаллы в качестве кандидата на выборах на должность главы ИВ Марнеульского района.

Из губернаторства Квемо-Картли подтвердили Report информацию о приостановке полномочий З.Даргаллы. Информацию о З.Даргаллы также убрали из раздела "Заместители" на официальной интернет странице губернаторства.

Отметим, что выборы на должность главы Марнеули пройдут 19 мая. За этот пост в общей сложности будут бороться 15 кандидатов, четверо из которых азербайджанцы.

З.Даргаллы занимает должность заместителя губернатора региона Квемо-Картли с 2017 года.