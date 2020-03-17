​В Грузии приостанавливаются междугородние пассажироперевозки

С завтрашнего дня в Грузии наряду с Тбилиси, в регионах и между городами запрещается перевозка пассажиров микроавтобусами.

Как передает грузинское бюро Report, решение об этом приняло правительство Грузии.

Премьер-министр Георгий Гахария ознакомил губернаторов регионов с данным решением. Он призвал губернаторов эффективно исполнять решения и рекомендации, принимаемые для борьбы с коронавирусом.

В пассажирских автобусах Тбилиси с завтрашнего дня вступают в силу новые правила. Кабина водителя будет полностью изолирована, пассажиры смогут пользоваться только задними дверьми. Наряду с этим в автобусах временно приостанавливается работа кондукторов.