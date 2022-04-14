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В Грузии принят закон, позволяющий подать в суд на президента

В Грузии принят закон, позволяющий подать в суд на президента Парламент Грузии в третьем чтении одобрил поправки в закон "О Конституционном суде".
В регионе
14 апреля 2022 г. 17:14
В Грузии принят закон, позволяющий подать в суд на президента

Парламент Грузии в третьем чтении одобрил поправки в закон "О Конституционном суде".

Как сообщает грузинское бюро Report, законопроект поддержали 83 депутата, против выступили шесть.

Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право подать конституционную жалобу на президента, парламент, правительство, высший совет юстиции, генерального прокурора, совет Национального банка, генерального аудитора, Народного защитника или против Грузии, если считает, что принятие законодательного акта или введение его в действие/невыполнение полностью или частично нарушает его конституционные права.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

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Версия на английском языке Bill allowing to sue president approved in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda prezidenti məhkəməyə verməyi mümkün edən qanun təsdiqlənib

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