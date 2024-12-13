В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президента

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон, который будет лишать президента госохраны после истечения срока его полномочий, если Конституционный суд установит, что он нарушил конституцию, находясь на этой должнос

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон, который будет лишать президента госохраны после истечения срока его полномочий, если Конституционный суд установит, что он нарушил конституцию, находясь на этой должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за закон проголосовали 85 депутатов.

Для его принятия необходимо было не менее 76 голосов. Изменения войдут в закон "О специальной службе государственной охраны".

Согласно действующему законодательству президент Грузии, премьер-министр, а также спикер парламента после истечения срока их полномочий имеют право пользоваться госохраной еще в течение одного года. Если установлено, что тому или иному бывшему должностному лицу угрожает опасность, срок действия госохраны могут продлить.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, в прошлом году совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституция разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В связи с этим правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранении Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента, для которого нужно минимум 100 голосов из 150.