В Грузии примут закон о деолигархизации

В Грузии примут закон о деолигархизации.

В Грузии примут закон о деолигархизации.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, для подготовки законопроекта будет создана рабочая группа при комитете по правовым вопросам.

И.Кобахидзе отметил, что законопроект будет вынесен на обсуждение в парламенте не позднее 5 октября и принят до 29 ноября.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является деолигархизация страны.