​В Грузии предупредили о сильном шторме

На черноморском побережье Грузии ожидается сильный шторм.

Как сообщает грузинское бюро Report, предупреждение распространила Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии.

Служба призвала население и туристов не входить в море.

На черноморском побережье зарегистрирован 4-балльный шторм и по прогнозам, шторм усилится.

Вдоль береговой полосы установлены красные флажки, запрещающие вход в воду. Наряду с этим, к береговой полосе привлечена дополнительная группа спасателей. Контролирующие берег спасатели посредством громкоговорителей несколько раз на различных языках призвали людей следовать нормам безопасности.

После шторма вдоль береговой линии будут подняты белые флажки, обозначающие разрешение на вход в воду.