В Грузии предлагают восстановить министерство экономики

Депутат грузинского парламента Реваз Арвеладзе предложил восстановить министерство энергетики.

Как сообщает грузинское бюро Report, с подобным предложением он выступил во время слушаний в парламенте.

По мнению члена парламента, ликвидация министерства энергетики была серьезной ошибкой.

Р.Арвеладзе заявил о подготовке письма с предложением восстановить министерство и намерении представить документ премьер-министру.

Отметим, что в 2017 году министерство энергетики в соседней стране было ликвидировано, а функции структуры переданы министерству экономики и устойчивого развития.