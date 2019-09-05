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В Грузии предлагают восстановить министерство экономики

В Грузии предлагают восстановить министерство экономики

Депутат грузинского парламента Реваз Арвеладзе предложил восстановить министерство энергетики.

Как сообщает грузинское бюро Report, с подобным предложением он выступил во время слушаний в парламенте. 

По мнению члена парламента, ликвидация министерства энергетики была серьезной ошибкой. 

Р.Арвеладзе заявил о подготовке письма с предложением восстановить министерство и намерении представить документ премьер-министру. 

Отметим, что в 2017 году министерство энергетики в соседней стране было ликвидировано, а функции структуры переданы министерству экономики и устойчивого развития. 

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