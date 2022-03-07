О нас
Аудио новости

В Грузии предлагается введение визового режима с Россией

В Грузии предлагается введение визового режима с Россией Члены Альянса туристической индустрии Грузии требуют введения краткосрочного визового режима с Россией.
В регионе
7 марта 2022 г. 14:05
В Грузии предлагается введение визового режима с Россией

Члены Альянса туристической индустрии Грузии требуют введения краткосрочного визового режима с Россией.

Как сообщает грузинское бюро Report, организация направила открытое обращение председателю парламента Грузии по этому вопросу.

В документе говорится, что из-за санкций против России число российских граждан в Грузии резко возросло, и это должно быть немедленно ограничено введением визового режима.

Комментируя вопрос, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сказал, что в последнее время в Грузию прибыли 20-25 тысяч граждан России, это примерно столько же, что и в 2020 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgia required to apply visa regime with Russia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Rusiya ilə viza rejiminin tətbiqi tələb olunur

Самое важное

Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi