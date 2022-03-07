В Грузии предлагается введение визового режима с Россией

Члены Альянса туристической индустрии Грузии требуют введения краткосрочного визового режима с Россией.

Члены Альянса туристической индустрии Грузии требуют введения краткосрочного визового режима с Россией.

Как сообщает грузинское бюро Report, организация направила открытое обращение председателю парламента Грузии по этому вопросу.

В документе говорится, что из-за санкций против России число российских граждан в Грузии резко возросло, и это должно быть немедленно ограничено введением визового режима.

Комментируя вопрос, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сказал, что в последнее время в Грузию прибыли 20-25 тысяч граждан России, это примерно столько же, что и в 2020 году.