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В Грузии празднуют победу Азербайджана

В Грузии празднуют победу Азербайджана Большая победа – это блистательный результат успешной политики президента Азербайджана
В регионе
11 ноября 2020 г. 14:53
В Грузии празднуют победу Азербайджана
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В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция, посвященная исторической победе Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках акции автомобили, украшенные флагами Азербайджана, Турции и Грузии, совершили автопробег в центре района.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была почтена память шехидов, павших за Родину.

По словам наших соотечественников, большая победа – это блистательный результат успешной политики президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Затем участники акции возложили цветы к памятнику общенационального лидера в городе Рустави и почтили его память.

Славная победа Азербайджана также была отмечена в селе Садахлы Марнеульского района. Жители провели литературно-художественное мероприятие и автопробег.

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Версия на английском языке ФотоGeorgia is celebrating glorious victory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycanın şanlı qələbəsinin sevinci yaşanır

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