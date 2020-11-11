В Грузии празднуют победу Азербайджана

Большая победа – это блистательный результат успешной политики президента Азербайджана

В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция, посвященная исторической победе Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках акции автомобили, украшенные флагами Азербайджана, Турции и Грузии, совершили автопробег в центре района.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была почтена память шехидов, павших за Родину.

По словам наших соотечественников, большая победа – это блистательный результат успешной политики президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Затем участники акции возложили цветы к памятнику общенационального лидера в городе Рустави и почтили его память.

Славная победа Азербайджана также была отмечена в селе Садахлы Марнеульского района. Жители провели литературно-художественное мероприятие и автопробег.