В Грузии празднуют победу Азербайджана

В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция, посвященная исторической победе Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках акции автомобили, украшенные флагами Азербайджана, Турции и Грузии, совершили автопробег в центре района.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была почтена память шехидов, павших за Родину.
По словам наших соотечественников, большая победа – это блистательный результат успешной политики президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Затем участники акции возложили цветы к памятнику общенационального лидера в городе Рустави и почтили его память.
Славная победа Азербайджана также была отмечена в селе Садахлы Марнеульского района. Жители провели литературно-художественное мероприятие и автопробег.