В Грузии появится завод по производству электромобилей

Грузинская компания Aigroup совместно с китайским концерном Changan в ближайшее время построит завод по производству электромобилей в городе Кутаиси.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу, 6 апреля, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации компании, которая запустила в Тбилиси сервис по краткосрочной аренде автомобилей.

"Уже с 2020 года мы сумеем поставить на рынок электромобили. Мы выбрали город, у которого есть большой индустриальный опыт, город, который любит каждый грузин. Завод по производству электромобилей будет построен в Кутаиси. Я хочу поздравить с этим событием кутаисцев", - сказал Бахтадзе.

По словам грузинского премьера, в год завод будет производить 40 тыс. электромобилей, 50% из которых будут предназначены для внутреннего рынка, а вторая половина пойдет на экспорт в страны ЕС. Завод будет выпускать автомобили четырёх моделей, которые пока не называются.

Компания Airgroup на днях подписала меморандум о сотрудничестве с Changan, основными партнерами которого являются Volvo, Volkswagen, Ford.

Власти Грузии не первый год принимают меры для популяризации экологически чистого транспорта. Так, мэрия Тбилиси приступила к закупке экологически чистых автобусов для общественного транспорта. Кроме того, благодаря законодательным изменениям импортируемые в Грузию электромобили освобождены от таможенных сборов.