В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО

База для Сил специальных операций (ССО) Минобороны Грузии будет построена по стандартам НАТО в течение двух лет.

База для Сил специальных операций (ССО) Минобороны Грузии будет построена по стандартам НАТО в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая перед военными по случаю 23-летия создания военного спецназа.

"Сегодня мы отмечаем начало по-настоящему масштабного проекта на [военной] базе Мухровани. Это было нашим обещанием. Будет построен особенный, современный центр Сил специальных операций и полноценная база, которая полностью будет соответствовать стандартам НАТО", - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, прибывшего на военную базу Мухровани вблизи Тбилиси, начало строительства проекта стоимостью 70 млн долларов, было положено во вторник символическим закладыванием капсулы.

Первая группа военного спецназа была создана в Грузии 22 ноября 1999 года. С момента создания спецподразделения оно принимало участие как в военных действиях на территории Грузии, так и в миротворческих миссиях, в том числе в Косове, Ираке и Афганистане.