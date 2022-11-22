О нас

В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО

В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО База для Сил специальных операций (ССО) Минобороны Грузии будет построена по стандартам НАТО в течение двух лет.
В регионе
22 ноября 2022 г. 16:10
В Грузии построят военную базу для спецназа по стандартам НАТО

База для Сил специальных операций (ССО) Минобороны Грузии будет построена по стандартам НАТО в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая перед военными по случаю 23-летия создания военного спецназа.

"Сегодня мы отмечаем начало по-настоящему масштабного проекта на [военной] базе Мухровани. Это было нашим обещанием. Будет построен особенный, современный центр Сил специальных операций и полноценная база, которая полностью будет соответствовать стандартам НАТО", - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, прибывшего на военную базу Мухровани вблизи Тбилиси, начало строительства проекта стоимостью 70 млн долларов, было положено во вторник символическим закладыванием капсулы.

Первая группа военного спецназа была создана в Грузии 22 ноября 1999 года. С момента создания спецподразделения оно принимало участие как в военных действиях на территории Грузии, так и в миротворческих миссиях, в том числе в Косове, Ираке и Афганистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Президент Армении настроен оптимистично в вопросе нормализации отношений с Турцией
Президент Армении настроен оптимистично в вопросе нормализации отношений с Турцией
22 ноября 2022 г. 15:39
В ходе протестов в Иране были арестованы 40 иностранных граждан
В ходе протестов в Иране были арестованы 40 иностранных граждан
22 ноября 2022 г. 15:25
Спецпредставители Узбекистана и Китая обсудили усилия по ситуации в Афганистане
Спецпредставители Узбекистана и Китая обсудили усилия по ситуации в Афганистане
22 ноября 2022 г. 15:02
Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР
Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР
22 ноября 2022 г. 14:56
В Тегеране закрылись детские сады и начальные школы
В Тегеране закрылись детские сады и начальные школы
22 ноября 2022 г. 14:15
Украине вернули тела еще 33 погибших военнослужащих
Украине вернули тела еще 33 погибших военнослужащих
22 ноября 2022 г. 13:54
Эрдоган может встретиться с президентом Сирии
Эрдоган может встретиться с президентом Сирии
22 ноября 2022 г. 13:22
В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги
В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги
22 ноября 2022 г. 12:49
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Акар: Турецкая армия с начала года нейтрализовала 3 585 террористов
Акар: Турецкая армия с начала года нейтрализовала 3 585 террористов
22 ноября 2022 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi