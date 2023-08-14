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В Грузии после схода оползня нашли тела 24 человек, ведутся поиски девятерых пропавших

В Грузии после схода оползня нашли тела 24 человек, ведутся поиски девятерых пропавших Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 12 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. Найдены тела 24 человек, из них удалось идентифицировать 21. Ведутся поиски 9 человек, пропав
В регионе
14 августа 2023 г. 11:41
В Грузии после схода оползня нашли тела 24 человек, ведутся поиски девятерых пропавших

Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 12 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. Найдены тела 24 человек, из них удалось идентифицировать 21. Ведутся поиски 9 человек, пропавших без вести в зоне бедствия.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Поисковые работы идут в руслах рек Чанчахи и Риони. В зоне стихийного бедствия находится министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Под его руководством пройдет рабочее совещание. Гомелаури лично ознакомится с поисково-ликвидационными работами последствии стихии.

В эпицентре стихийного бедствия уже перепроверили 60% массы земли. Зона поисковой операции расширена и достигает территории, прилегающей к аэропорту Амбролаури. На месте находятся спасатели, военные, полиция, добровольцы и сотрудники министерства инфраструктуры.

На месте мобилизована тяжелая техника.

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