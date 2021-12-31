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В Грузии помиловали 14 заключенных

В Грузии помиловали 14 заключенных Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 заключенных в связи с Новым годом.
В регионе
31 декабря 2021 г. 15:25
В Грузии помиловали 14 заключенных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 заключенных в связи с Новым годом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент Грузии на Новый Год помиловала 14 заключенных, девять из которых покинут пенитенциарные учреждения сегодня же", - сказано в сообщении.

В администрации также сообщили, что одному заключенному был сокращен срок пребывания в учреждении, а остальные четыре заключенных были освобождены от таких уголовных наказаний, как отбывание условного срока, домашний арест, ограничение права на вождение транспортного средства.

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