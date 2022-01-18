В Грузии половина заражений COVID-19 приходится на омикрон-штамм

В Грузии половина заражений COVID-19 приходится на долю нового штамма "омикрон". До сих пор в Грузии заражение омикрон-штаммом коронавируса выявлено у 1200 человек.

В Грузии половина заражений COVID-19 приходится на долю нового штамма "омикрон". До сих пор в Грузии заражение омикрон-штаммом коронавируса выявлено у 1200 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом замминистра здравоохранения этой страны Тамар Габуния сказала на брифинге.

По ее словам, только 14 зараженных новым штаммом размещены в больницу, что считается низким показателем: "Большинство зараженных штаммом омикрон – полностью вакцинированные люди, низкий уровень госпитализации объясняется этим".

Первый факт заражения омикроном в соседней стране был зарегистрирован 20 декабря.