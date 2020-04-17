В Грузии полностью запретили движение автомобилей

В Грузии с целью предотвращения распространения коронавируса полностью запрещено движение легковых автомобилей, включая такси.

Как передает грузинское бюро Report, запрет, исполнение которого началось в 12:00, продлится до 21 апреля включительно.

Запрет не охватывает грузоперевозки и транспортные средства, снабжающие продовольствием торговые объекты. Также разрешено передвижение на мотоцикле, мопеде и велосипеде.

С этого дня также началось внедрение других требований и ограничений. В Грузии использование медицинских масок в закрытых общественных местах стало обязательным. Ответственность за несоблюдение правила падает на юридических лиц. В противном случае компании будут оштрафованы на 15 тыс. лари (4 770 долларов США).

Другим решением с сегодняшнего дня во всех крупных городах, в том числе Тбилиси, кладбища закрыты для посещений на 10 дней.