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МВД Грузии задержало еще четырех участников акции протеста - ОБНОВЛЕНО

МВД Грузии задержало еще четырех участников акции протеста

МВД Грузии сегодня сообщило о задержании еще четверых человек, участвовавших в акции протеста вечером 20 июня возле парламента в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, задержанные обвиняются в групповом насилии во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

***20:39

В Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники 26-й по счету акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. 

Организаторы заявляют о намерении продолжить акции до отставки главы МВД.  

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