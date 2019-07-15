МВД Грузии задержало еще четырех участников акции протеста - ОБНОВЛЕНО

МВД Грузии сегодня сообщило о задержании еще четверых человек, участвовавших в акции протеста вечером 20 июня возле парламента в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, задержанные обвиняются в групповом насилии во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

***20:39

В Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники 26-й по счету акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Организаторы заявляют о намерении продолжить акции до отставки главы МВД.