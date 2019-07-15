МВД Грузии задержало еще четырех участников акции протеста - ОБНОВЛЕНО

МВД Грузии сегодня сообщило о задержании еще четверых человек, участвовавших в акции протеста вечером 20 июня возле парламента в Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, задержанные обвиняются в групповом насилии во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси
***20:39
В Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста.
Как сообщает грузинское бюро Report, участники 26-й по счету акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.
Организаторы заявляют о намерении продолжить акции до отставки главы МВД.
Cəmilə BabayevaАвтор новости