    В Грузии полицейские задержали 88 человек по обвинению в наркопреступлениях

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 12:02
    В Грузии полицейские задержали 88 человек по обвинению в наркопреступлениях

    В результате полицейских операций, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Грузии в Тбилиси и регионах, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, задержаны 88 человек.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил на брифинге в Министерстве внутренних дел.

    По словам замминистра, среди задержанных наряду с гражданами Грузии есть и иностранцы.

    "За последние 24 часа в результате полицейских операций, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси и регионах, задержано беспрецедентное количество - 88 лиц, причастных к наркопреступлениям. В особо крупном размере изъяты различные виды наркотических и психотропных веществ, огнестрельного и автоматического оружия, а также, деньги, предположительно полученные от незаконной продажи наркотиков. Среди арестованных - как граждане Грузии, так и иностранные граждане", - заявил Дарахвелидзе.

    Согласно материалам следствия, задержанные обвиняются в систематической продаже наркотических средств гражданам. Расследование по фактам ведется по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно.

    оборот наркотиков Грузия наркопреступления Александр Дарахвелидзе
    Gürcüstanda narkocinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 88 nəfər həbs edilib

