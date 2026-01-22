В Грузии полицейские задержали 88 человек по обвинению в наркопреступлениях

В результате полицейских операций, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Грузии в Тбилиси и регионах, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, задержаны 88 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил на брифинге в Министерстве внутренних дел.

По словам замминистра, среди задержанных наряду с гражданами Грузии есть и иностранцы.

"За последние 24 часа в результате полицейских операций, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси и регионах, задержано беспрецедентное количество - 88 лиц, причастных к наркопреступлениям. В особо крупном размере изъяты различные виды наркотических и психотропных веществ, огнестрельного и автоматического оружия, а также, деньги, предположительно полученные от незаконной продажи наркотиков. Среди арестованных - как граждане Грузии, так и иностранные граждане", - заявил Дарахвелидзе.

Согласно материалам следствия, задержанные обвиняются в систематической продаже наркотических средств гражданам. Расследование по фактам ведется по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно.