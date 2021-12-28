В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом "омикрон"

В Грузии выявлены 63 случая заражения коронавирусом штамма «омикрон».

В Грузии выявлены 63 случая заражения коронавирусом штамма «омикрон».

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе .

По его словам, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме и большинство заразившихся - это люди, которые вакцинировались.

А.Гамкрелидзе отметил, что через две-три недели в Грузии "омикрон" будет доминировать над штаммом “дельта”.

Напомним, что в соседней стране первый случай заражения новым штаммом зафиксирован 20 декабря.