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В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом "омикрон"

В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом "омикрон" В Грузии выявлены 63 случая заражения коронавирусом штамма «омикрон».
В регионе
28 декабря 2021 г. 13:27
В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом омикрон

В Грузии выявлены 63 случая заражения коронавирусом штамма «омикрон».

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе .

По его словам, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме и большинство заразившихся - это люди, которые вакцинировались.

А.Гамкрелидзе отметил, что через две-три недели в Грузии "омикрон" будет доминировать над штаммом “дельта”.

Напомним, что в соседней стране первый случай заражения новым штаммом зафиксирован 20 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda “Omikron”a 63 yoluxma halı təsdiqlənib

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