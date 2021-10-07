В Грузии подтверждено применение бустерной дозы вакцины

В Грузии подтверждено применение в процессе вакцинации от коронавируса третьей (бустерной) дозы вакцины.

В Грузии подтверждено применение в процессе вакцинации от коронавируса третьей (бустерной) дозы вакцины.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

По ее словам, "бустерная" доза будет вводиться лицам старше 50 лет, имеющим рискованную профессию и страдающим от хронических заболеваний.

Замминистра отметила, что вакцинация третьей дозой будет возможна спустя 6 месяцев после введения второй дозы.

Т. Габуния добавила, что вакцинация в Грузии станет доступной для детей в возрасте 12-15 лет и страдающих от хронических заболеваний.