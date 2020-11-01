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В Грузии подсчитаны 90% голосов, лидирует "Грузинская мечта"

В Грузии подсчитаны 90% голосов, лидирует "Грузинская мечта" Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов в 3 532 (91,81%) из 3 847 избирательных участков.
В регионе
1 ноября 2020 г. 14:30
В Грузии подсчитаны 90% голосов, лидирует Грузинская мечта

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов в 3 532 (91,81%) из 3 847 избирательных участков.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно результатам "Грузинская мечта" набрала 48,13% голосов.

На втором месте с 26,84% голосов определилась партия "Единого национального движения".

Затем идут партии "Европейская Грузия" (3,79%), "Лело" (3,21%), "Альянс патриотов" (3,12%), "Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Гирчи" (2,99), "Граждане – Элико Элисашвили" (1,36%) и Лейбористская.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda səslərin 90%-dən çoxu sayılıb, “Gürcü Arzusu” liderdir

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