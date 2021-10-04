В Грузии подсчитано почти 100% голосов: впереди "Грузинская мечта"

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов на 3 742 (99,97%) из 3 743 избирательных участков по всей стране.

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов на 3 742 (99,97%) из 3 743 избирательных участков по всей стране.

Как передает местное бюро Report, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,68% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, - 30,7%. Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" - с 7,8%. На четвертом месте "Лело" (2,71%).

Отметим, что второй тур выборов будет назначен в 20 из 64 муниципалитетов страны.

Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых избирались более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.

По данным ЦИК страны, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.