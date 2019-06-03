В Грузии подорожало продовольствие

В прошлом месяце инфляция в Грузии составила 0,5%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Годовая инфляция составила 4,7%.

В мае цены на продовольственные продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2%, овощи - 8,1%, фрукты и виноград - 7,1%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия - 2%, мясо - 1,8%, рыбу - 1,2%. Цены на молоко, сыр и яйца упали на 5,7%.

Что касается годовой инфляции, цены на продовольственные продукты и безалкогольные напитки выросли на 7,9%, алкогольные напитки и табачные изделия - 21,1%, транспортные расходы - 3,2%, здравоохранительные расходы - 3%.