В Грузии подорожали продукты питания, возросли коммунальные расходы

Тбилиси. 4 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года инфляция в Грузии составила 0,4%, что выше по сравнению с показателем марта 2017 года на 2,8%.

Как сообщает грузинское бюро Report, рост уровня инфляции в стране привел к повышению цен на ряд продуктов питания и росту коммунальных расходов.

По данным Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с мартом прошлого года цены на спиртные напитки возросли на 1,1%, на табачные изделия – на 11,2%.

По сравнению с началом года стоимость безалкогольных напитков выросла на 1,6%, на молоко, сыр и другие молочные изделия, яйца – на 4,9%. Однако на 2,5% снизились цены на сахар, варенье, мед, шоколад и сладкие изделия.

По данным Статслужбы Грузии, коммунальные расходы возросли на 4,7%. По сравнению с показателями за март прошлого года, расходы на оплату счетов за израсходованные электроэнергию и газ возросли на 5,4%, за воду – 7,7%.

Стоимость медицинских услуг повысилась на 3,7%.