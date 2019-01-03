В Грузии подорожали продукты питания

Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В прошлом месяце инфляция в Грузии составила 0,5%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.

Годовая инфляция составила 1,5%.

В декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2,3%, на хлеб и овес - 5,9%, овощи - 5,6%, молоко, сыр и яйца - 2,8%, рыбу - 2,4%, фрукты и виноград - 1,7%. Масло и жир подешевели на 1,6%, кофе, чай и какао - 1,0%.

Что касается годовой инфляции, цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,7%, алкогольные напитки и табак - 4,9%, коммунальные расходы - 3,1%, здравоохранение - 2,9%, транспортные расходы - 1,7%.