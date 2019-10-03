В Грузии подорожали продукты питания

В Грузии в сентябре инфляция в годовом исчислении составила 6,4%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

В сентябре индекс потребительских цен повысился на 1,7% в месячном сравнении. Ежемесячная инфляция без учета табака составила 1,8%. Цены выросли на 5,7% в годовом исчислении.

Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в прошлом месяце выросли на 3,3%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия – 1,6%, молоко, сыр и яйца – 8,1%, рыбу - 0,8%, масло - 0,7%. Фрукты и виноград подорожали на 9,8%, овощи - на 2,7%.

Продовольственные товары и безалкогольные напитки в годовом сравнении выросли на 11,7%, алкогольные напитки и табачные изделия - 14,6%, транспортные расходы – 3,9%, расходы на отдых – 6,9%, медицинские услуги – 4%.