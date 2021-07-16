В Грузии подорожал хлеб

В Грузии цены на хлеб выросли почти на 15 тетри.

В Грузии цены на хлеб выросли почти на 15 тетри.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной этому стало завершение правительственной шестимесячной программы субсидий на пшеничную муку.

Хлебобулочные предприятия подняли цену на 10 тетри, а магазины дополнительно на 5 тетри.

Директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе заявил, что рост цен неизбежен: "Основная причина - подорожание сырья. Цены на другие материалы и коммунальные услуги, необходимые для производства, также выросли".

Отметим, что хлеб в соседней стране стоит 80 тетри (0,43 манатов).