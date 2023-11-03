В Грузии поднимают налоги для игорного бизнеса

Налог на прибыль для игорного бизнеса в Грузии будет увеличен с 10% до 15%.

Налог на прибыль для игорного бизнеса в Грузии будет увеличен с 10% до 15%.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, с такой инициативой выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы представим парламентскому большинству новую инициативу об изменении налоговой ставки для игорного бизнеса, и согласно плану прибыль игорного бизнеса будет облагаться налогом в размере 15% вместо 10%, а вот выигрыш будет облагаться налогом в размере 5% вместо 2%", – сказал он.

По его словам, это принесет бюджету за год дополнительно 400 млн лари (около 150 млн долларов).

При этом глава правительства выразил сожаление в связи с ростом дохода игорного бизнеса.

"Вызывает сожаление тот факт, что обороты игорного бизнеса растут. Слишком много граждан все еще вовлечены в этот бизнес", – сказал Гарибашвили и привел статистику, согласно которой с 2022 года по сегодняшний день оборот вырос с 48 млрд до 52 млрд.

В 2022 году доход от игорного бизнеса побил рекорд. Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет сумму в размере 739 млн лари (около 275 млн долларов).