В Грузии поддержали досрочное прекращение полномочий депутата от правящей партии

Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии рассмотрел вопрос досрочного прекращения полномочий депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Закария Куцнашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, комитет единогласно поддержал вопрос прекращения полномочий парламентария.

Окончательное решение будет принято на внеочередном пленарном заседании парламента.

Отметим, что 3 июля Закария Куцнашвили обратился к спикеру Арчилу Талаквадзе в связи с досрочным прекращением полномочий. Он является депутатом, избранным в мажоритарном порядке от регионов Тианети, Казбеги и Душети. Депутат возглавлял грузинскую делегацию в Межпарламентской ассамблее православия. Он являлся одним из организаторов прошедшей в Тбилиси 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, ставшей причиной крупных протестов в Грузии.