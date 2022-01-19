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В Грузии почтили память шехидов 20 Января

В Грузии почтили память шехидов 20 Января Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили родственников шехидов из Грузии.
В регионе
19 января 2022 г. 17:30
В Грузии почтили память шехидов 20 Января

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили родственников шехидов из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, они вначале посетили могилу шехида Ильгара Ахмедова на кладбище села Талавери (Фахралы) Болнисского района. Затем в селе Кирадж Муганлы Марнеульского района побывали в семье Этибара Эминова, брата шехида Вафадара Эминова.

Ф.Гулиев выразил соболезнования близким шехидов: "В первой и второй карабахских войнах погибли 56 граждан Грузии азербайджанского происхождения. Шехиды, погибшие за независимость и территориальную целостность Азербайджана, являются нашей гордостью. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, склоняем головы перед душами шехидов".

Наши соотечественники выразили благодарность Азербайджанскому государству и посольству.

Представители посольства также посетили родных шехидов Тенгиза Турабова, Алескера Гаибова, Рашида Исмаилова, Исмаила Мурсагулова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda 20 Yanvar şəhidlərinin yaxınları ziyarət olunub

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