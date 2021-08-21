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В Грузии почтили память шехида Второй Карабахской войны

В Грузии почтили память шехида Второй Карабахской войны
В регионе
21 августа 2021 г. 15:08
В Грузии почтили память шехида Второй Карабахской войны

В селе Бабакишилер Болнисского района Грузии состоялись поминки 40 дней шехида Отечественной войны Панахова Акпера Бейляр оглу.

Как сообщает местное бюро Report, на поминках, организованных жителями села, приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства и грузинского представительства SOCAR.

Посол посетил установленные местными жителями перед сельской мечетью мемориальные доски в память об уроженцах села Бабакишилер шехидах Первой Карабахской войны Джафарове Руслане Эльман оглы, Гюльмамедове Адаляте Гадир оглы и шехиде Отечественной войны Акпере Панахове.

На церемонии главный ахунд Болнисского района Гаджи Ифрат Ахмедов прочитал молитвы за упокой душ погибших за территориальную целостность Азербайджана и Грузии.

Отметим, что капитан А.Панахов погиб в боях в направлении Муровдага во время Второй Карабахской войны, останки офицера были найдены в июле этого года, шехида похоронили в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Vətən müharibəsi şəhidinin xatirəsi anılıb

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