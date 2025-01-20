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В Грузии почтили память шехида Алескера Гаибова

В Грузии почтили память шехида Алескера Гаибова В селе Гарачёп (Йор-Муганлы) района Сагареджо Грузии почтили память шехида 20 Января Алескера Гаибова.
В регионе
20 января 2025 г. 14:22
В Грузии почтили память шехида Алескера Гаибова

В селе Гарачёп (Йор-Муганлы) Сагареджойского района Грузии почтили память шехида 20 Января Алескера Гаибова.

Как сообщает грузинское бюро Report, принимавшие участие в мероприятии сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, мэр Сагареджойского района Автандил Гуликашвили, представители общественности, родственники шехида и учащиеся местной школы возложили цветы к мемориалу "Шехидлик" в селе Гарачёп.

Выступающие говорили о борьбе азербайджанского и грузинского народов за независимость, о страшных преступлениях и зверствах, совершенных советской империей для подавления боевого духа народов.

Также было отмечено, что в событиях 20 Января погибли 6 азербайджанцев - уроженцев Грузии. Одним из них был уроженец села Гарачёп Алескер Гаибов.

Участники мероприятия посетили дом, где родился Гаибов, и встретились с членами его семьи.

Алескер Гаибов родился 15 марта 1966 года и был студентом Азербайджанского института инженеров-строителей. В ночь с 19 на 20 января 1990 года он находился в Баку и помогал раненым.

В Наримановском районе Баку на улице Алескера Гаибова в память о нем установлена мемориальная доска. Его память также увековечена в памятнике, воздвигнутом при въезде в село Гарачёп.

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Версия на азербайджанском языке Фото20 Yanvar şəhidi, Gürcüstan azərbaycanlısı Ələsgər Qayıbovun xatirəsi yad edilib

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