В Грузии почтили память шехида Алескера Гаибова

В селе Гарачёп (Йор-Муганлы) района Сагареджо Грузии почтили память шехида 20 Января Алескера Гаибова.

В селе Гарачёп (Йор-Муганлы) Сагареджойского района Грузии почтили память шехида 20 Января Алескера Гаибова.

Как сообщает грузинское бюро Report, принимавшие участие в мероприятии сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, мэр Сагареджойского района Автандил Гуликашвили, представители общественности, родственники шехида и учащиеся местной школы возложили цветы к мемориалу "Шехидлик" в селе Гарачёп.

Выступающие говорили о борьбе азербайджанского и грузинского народов за независимость, о страшных преступлениях и зверствах, совершенных советской империей для подавления боевого духа народов.

Также было отмечено, что в событиях 20 Января погибли 6 азербайджанцев - уроженцев Грузии. Одним из них был уроженец села Гарачёп Алескер Гаибов.

Участники мероприятия посетили дом, где родился Гаибов, и встретились с членами его семьи.

Алескер Гаибов родился 15 марта 1966 года и был студентом Азербайджанского института инженеров-строителей. В ночь с 19 на 20 января 1990 года он находился в Баку и помогал раненым.

В Наримановском районе Баку на улице Алескера Гаибова в память о нем установлена мемориальная доска. Его память также увековечена в памятнике, воздвигнутом при въезде в село Гарачёп.