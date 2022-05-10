В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Грузии проходит церемония почтения памяти в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Грузии проходит церемония почтения памяти в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, военный атташе, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, сотрудники посольства, аппарата военного атташе и компании SOCAR Energy Georgia, азербайджанские бизнесмены посетили бюст общенационального лидера в парке им. Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили к нему цветы.

Память общенационального лидера будет почтена и в городе Рустави.

В рамках годовщины со дня рождения Гейдара Алиева по инициативе посольства Азербайджана в Тбилиси в Музее изобразительных искусств Грузии откроется выставка «Дорога в будущее». Выставка, которая продлится до 15 мая, будет посвящена дружбе Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе.