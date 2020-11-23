В Грузии почти 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 137 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 958 человек, 3 531 выздоровел, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 108 690, 89 170 человек вылечились, 1 012 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 137, на стационарном контроле - 6 221 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 736 бессимптомных больных.