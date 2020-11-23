О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии почти 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 

В Грузии почти 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом  В настоящее время на карантине находятся 2 137 человек
В регионе
23 ноября 2020 г. 11:23
В Грузии почти 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 
0 : 00
0 : 00

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 958 человек, 3 531 выздоровел, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 108 690, 89 170 человек вылечились, 1 012 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 137, на стационарном контроле - 6 221 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 736 бессимптомных больных.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 3 958 nəfər koronavirusa yoluxub, 36 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
16 ноября 2020 г. 13:52
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi