В Грузии почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 765, на стационарном контроле - 4 709 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 970 человек, 2 348 выздоровели, 22 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 63 650, 47 390 человек вылечились, 521 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 765, на стационарном контроле - 4 709 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 066 бессимптомных больных.