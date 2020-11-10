О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом В настоящее время на карантине находятся 2 765, на стационарном контроле - 4 709 человек
В регионе
10 ноября 2020 г. 11:07
В Грузии почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 970 человек, 2 348 выздоровели, 22 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 63 650, 47 390 человек вылечились, 521 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 765, на стационарном контроле - 4 709 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 066 бессимптомных больных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 2 970 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пашинян заявил, что находится в Армении
Пашинян заявил, что находится в Армении
10 ноября 2020 г. 08:50
Премьер-министр Армении: У меня не было иного выхода
Премьер-министр Армении: У меня не было иного выхода
10 ноября 2020 г. 06:11
Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване
Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване
10 ноября 2020 г. 06:01
Протестующие избили спикера парламента Армении
Протестующие избили спикера парламента Армении
10 ноября 2020 г. 04:50
В Ереване начались протесты
В Ереване начались протесты
10 ноября 2020 г. 04:10
В Москве растет число жертв коронавируса
В Москве растет число жертв коронавируса
10 ноября 2020 г. 00:28
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
9 ноября 2020 г. 23:43
В Петербурге скончался последний Герой СССР
В Петербурге скончался последний Герой СССР
9 ноября 2020 г. 21:58
Посол: Наши соотечественники в Грузии разделяют радость побед Азербайджана
Посол: Наши соотечественники в Грузии разделяют радость побед Азербайджана
9 ноября 2020 г. 14:46
В Тбилиси отмечают победу в Шуше и День государственного флага Азербайджана
ФотоВ Тбилиси отмечают победу в Шуше и День государственного флага Азербайджана
9 ноября 2020 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi