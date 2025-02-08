В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо

В Грузии задержали сотрудника мэрии Сагареджо по подозрению в умышленном убийстве.

В Грузии задержали сотрудника мэрии Сагареджо по подозрению в умышленном убийстве.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Mtavari.

Тело 38-летнего мужчины было найдено накануне. По данным МВД, он был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

Следствие предполагает, что причиной убийства стала ссора. Об обвиняемом известно, что он работает в муниципальной службе управления имуществом.

Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиции удалось задержать его "по горячим следам".

Следствие продолжается по статье 108 УК Грузии. Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.