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В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо

В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо В Грузии задержали сотрудника мэрии Сагареджо по подозрению в умышленном убийстве.
В регионе
8 февраля 2025 г. 13:35
В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо

В Грузии задержали сотрудника мэрии Сагареджо по подозрению в умышленном убийстве.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Mtavari.

Тело 38-летнего мужчины было найдено накануне. По данным МВД, он был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

Следствие предполагает, что причиной убийства стала ссора. Об обвиняемом известно, что он работает в муниципальной службе управления имуществом.

Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиции удалось задержать его "по горячим следам".

Следствие продолжается по статье 108 УК Грузии. Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Saqareco meriyasının əməkdaşı qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

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