В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесли в парламент проект об ужесточении закона о проведении акций протеста в стране.

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесли в парламент проект об ужесточении закона о проведении акций протеста в стране.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

В частности, поправки в закон "О собраниях и манифестациях" предполагают ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены.

По проекту участникам акций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия или ведомства или не связано с проведением непосредственно акции.

Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тыс. лари (1,9 тыс. долларов) и конфискацией.

Причиной ужесточения закона депутаты называют заявление СГБ Грузии о готовящейся в октябре-декабре дестабилизации в стране.

В СГБ заявили о том, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.