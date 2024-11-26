В Грузии планируют провести инаугурацию нового президента 29 декабря

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации - 29 декабря.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации - 29 декабря.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на заседании бюро заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"В данном случае я вношу предложение относительно даты президентских выборов, и мы включим его в повестку дня, затем в рамках пленарного заседания парламента мы подтвердим, что оно состоится 14 декабря 2024 года, инаугурация состоится 29 декабря", - заявил Папуашвили.

Парламент Грузии утвердит новое правительство 28 ноября.