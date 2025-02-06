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В Грузии планируют многократно увеличить штрафы за нарушения на акциях протеста

В Грузии планируют многократно увеличить штрафы за нарушения на акциях протеста Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушения на акциях протеста.
В регионе
6 февраля 2025 г. 12:33
В Грузии планируют многократно увеличить штрафы за нарушения на акциях протеста

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушения на акциях протеста.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

В частности, согласно поправкам, увеличиваются штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии.

Размер штрафа за ругань в общественном месте, оскорбительное отношение к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок, вырастет в три раза и составит 3 тыс. вместо 1 тыс. лари (по сегодняшнему курсу 1 лари составляет $0,36 - ред.). А вот административный арест за это деяние составит максимум 20 дней вместо 15. Штраф за повторное совершение подобного действия вырастет в два раза и составит от 3 до 5 тыс. лари (почти $1 782), при этом максимальный срок административного ареста вырастет с 15 до 60 дней.

С 3 до 5 тыс. лари увеличится максимальный штраф за неподчинение требованию или распоряжению представителей органов правопорядка, а вот максимальный срок административного ареста за это деяние вырастет с 15 до 60 дней.

За нарушение правил проведения собраний или манифестаций штраф вырастет в четыре раза и составит 2 тыс. вместо 500 лари для участников, но останется в размере 5 тыс. лари для организаторов.

За блокирование входов в суд, в место жительства судьи или акцию в здании суда будет введена альтернатива в виде штрафа в размере 5 тыс. лари или арест до 60 дней, вместо просто ареста до 15 дней.

Штраф же за призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя, к разжиганию розни, пропаганду насилия по какому-либо признаку, наличие запрещенных законом предметов составит 5 тыс. лари для участников и 15 тыс. – для организаторов.

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