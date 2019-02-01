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    В Грузии планируется концерт Мэрайи Кэри

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В рамках проекта Check in Georgia, в Грузию может приехать певица Мэрайя Кэри.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.

    В случае успешного завершения переговоров, первый концерт исполнительницы в Грузии состоится на сцене Black sea Arena в мае нынешнего года.

    «Мы продолжаем интенсивную программу на базе Black sea Arena. Возможно, что в рамках Check in Georgia в Грузию приедет Мэрайя Кэри и в мае проведет первый концерт. Это в процессе. Как только будет уточнено, я вам сообщу», - заявил Кобулия.

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